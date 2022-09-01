В ожидании перелома: когда ВСУ погонят армию РФ из-под Херсона 1.09.2022, 13:37

Ближайшие несколько суток будут решающими.

Украинское командование ударами по мостам в Херсонской области вывело из строя все основные транспортные пути через Днепр, по которым оккупанты перемещали технику, боеприпасы и личный состав. Места вероятных переправ также находятся под постоянным огневым давлением, что фактически блокирует российский контингент на правом берегу Днепра. ВСУ умело истощают ресурсы оккупантов, перетягивая инициативу на свою сторону. Ближайшие несколько суток будут решающими для понимания перспектив контрнаступления на юге, пишет «Апостроф».

Постепенный перехват инициативы

Украинские защитники предпринимают слаженные усилия для контрнаступления на юге. Как отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW), ВСУ еще 29 августа начали бить по российским переправам через Днепр, что было охарактеризовано, как «начало украинского контрнаступления».

Снимки со спутников показывали, что оккупанты использовали такие переправы для переброски (пусть и ограниченного) количества людей и техники через реку.

Также отмечается, что украинские войска еще задолго до начала такой операции активно уничтожали российскую логистику и линии коммуникаций.

«Украинское контрнаступление, таким образом, представляет собой слаженный процесс, для правильной реализации которого потребуется некоторое время», — уверены в ISW. Как полагают американские аналитики, Кремль может использовать этот факт в пропагандистских целях, дабы подорвать доверие украинского общества, манипулируя отсутствием «немедленного» взятия Херсона.

Как следствие, отечественное командование призывает к информационной тишине вокруг ситуации на Херсонщине, а военные эксперты стараются высказывать лишь осторожные замечания по ситуации на фронте в целом.

«Как интересно британцы и американцы между собой поделили работу в плане того, чтобы оповестить, что Украина перешла к активным действиям на соответствующем направлении. Британцы по существу сказали, что имела место артподготовка. А американцы сказали, что перед соответствующими действиями украинская сторона стянула дополнительные силы. Но при этом американцы честно сказали, что нужно подождать еще 24-36 часов. Так как именно через 2-3 суток, как показывает практика, становится ясно, наступательная операция будет иметь успех или захлебнется», - говорит военный эксперт Николай Белесков.

Тот факт, что россиян теснят с занятых позиций на юге, не говорит о том, что инициатива полностью перешла в руки Сил обороны Украины. Преждевременный оптимизм в войне также опасен, как и панические настроения.

Деревянные «хаймарсы»

Вместе с тем, оккупационное командование само расписывается в собственной несостоятельности. Буквально каждую неделю министр обороны РФ или представители российского генштаба отчитываются якобы об уничтожении «западных ракетных систем», которые американские союзники поставили в Украину.

Американские журналисты выяснили, что именно стоит за российскими отчетами. Забегая вперед, можно сказать, что ни одна из 16 официально поставленных в Украину систем HIMARS не пострадала.

Зная болезненный интерес оккупантов к HIMARS, украинское командование распорядилось создать несколько деревянных муляжей, которые, если смотреть с беспилотника, не отличаются от реальных РСЗО. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных украинских чиновников, российское командование потратило на поражение таких «целей» не менее 10 дорогостоящих крылатых ракет «Калибр».

Удары по фейковым целям частично объясняют громкие заявления Генштаба РФ об уничтожении большого количества американских РСЗО. «Они утверждали, что уничтожили больше HIMARS, чем мы даже отправили», — отметил в разговоре с The Washington Post американский дипломат.

«Если русские думают, что они попали в HIMARS, они будут настаивать, что попали в HIMARS», — пояснил американским журналистам исследователь Института изучения войны Джордж Баррос. По его словам, кремлевское командование «вполне может завышать свои оценки боевых повреждений после поражения ложных HIMARS».

Стрельба «Калибрами» по деревянным мишеням не только выставляет россиян в глупом свете, но и истощает их ресурсы. По оценкам Пентагона, такого оружия у РФ осталось немного, а для производства новых ракет не хватит современной электроники и комплектующих.

Одновременно с этим деревянные «РСЗО» вблизи с линией фронта постоянно вынуждают россиян перебрасывать запасы боеприпасов и командные пункты глубже в тыл, что еще больше ослабляет огневую мощь.

Как сообщает издание, в украинском командовании остались довольны результатами, решив расширить производство муляжей.

«Российская артиллерия, бьющая по площадям, никак не может конкурировать с системами HIMARS. Удары ВСУ, основанные на качественных данных разведки, отличаются хирургической точностью и существенной разрушительной силой. Оккупанты не только несут потери в людях и технике, но и теряют логистику, что еще больше сковывает их возможности как в обороне, так и в наступлении. Как следствие, у российской пропаганды настолько нездоровый интерес именно к HIMARS'сам, а само российское командование постоянно упражняется в стрельбах по деревянным мишеням», - говорит «Апострофу» директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета «Острожская академия» Тарас Жовтенко.

Путин не может «красиво уйти»

В битве за Херсонщину ближайшие несколько суток могут оказаться решающими, но у Кремля уже сейчас «поджимают сроки».

Изначально Москва рассчитывала к началу марту «разделаться» с Украиной, посадив в Киеве марионеточное «правительство». По сведениям западной разведки, которые публиковались в американских СМИ, один из сценариев предполагал возвращение в Киев беглого экс-президента Виктора Януковича с «правительством».

Отчаянное сопротивление украинского общества, ВСУ, силовых ведомств и партизан в тылу врага «помножило на ноль» планы Владимира Путина. Свою роль сыграла и бестолковая «пятая колонна», которая годами осваивала российские бюджеты на создание агентурных групп, но в критический для Кремля момент оказалась абсолютно деморализованной и недееспособной.

Следующей тактической задачей Москвы было «взятие» всего Донбасса к российскому «единому дню голосования», запланированного на 11 сентября. Уже сейчас ясно, что этот план также провален.

Путин привык всегда заходить с «сильной руки» и диктовать условия, но сейчас кремлевский главарь оказался в ситуации, когда у него не осталось хороших ходов. Судя по активности кремлевских сателлитов в Евросоюзе, Кремль заинтересован в ситуативном «перемирии», но так, чтобы инициатива исходила со стороны Украины или Запада.

«Кремль сейчас нуждается в передышке еще больше, чем мы. Санкционное давление будет нарастать, недовольство среди россиян относительно темпов «спецоперации» - также. Ресурсы у оккупантов есть, но не всегда они их могут своевременно и эффективно использовать. Показательно, что после «бавовны» в Крыму Москва не стала угрожать ядерной дубиной. В том числе, дабы не портить игру таким как Герхард Шредер и прочим путинским «адвокатам» в ЕС, подталкивающим тему «компромиссов». Но если российское руководство так демонстративно стремится к передышке, то сомнительно, что Запад на нее согласится», - говорит «Апострофу» глава Института мировой политики Евгений Магда.

Стратегически РФ войну уже проиграла, хотя все еще остается достаточно сильным противником. Поэтому как именно Украина победит – зависит исключительно от ВСУ.

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