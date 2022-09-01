Украинские военные сбили вертолет Ка-52 и два беспилотника противника 1.09.2022, 13:45

Технику «приземлили» на восточном фронте.

Украинские военные 31 августа на восточном направлении сбили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня. В течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 вылетов на разных направлениях.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск, в результате которых были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня.

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