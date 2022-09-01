Алексей Гончаренко: Больше ни одна украинская власть не станет торговать с Лукашенко 9 1.09.2022, 13:14

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Алексей Гончаренко

Украине нужна свободная Беларусь.

Что может стать красной линией в отношениях двух стран и каков прогноз для Беларуси.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что может стать красной линией в отношениях двух стран и каков прогноз для Беларуси.

— С первого дня после так называемых выборов, сфальсифицированных Лукашенко в августе 2020 года, я говорил с трибуны Рады, обращался официально к украинским властям и вообще везде, где мог, что это означает вызов нашей национальной безопасности и всей единой Европе, — отметил депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко в эфире «Еврорадио». — Это означало, что фактически Лукашенко впадает в полную зависимость от Путина.

Я предполагал, что Путин может этим воспользоваться. А это значит, что тысячи километров нашей границы с Беларусью становились настоящей угрозой, и нам нужно было готовиться к наихудшим сценариям, в том числе и вторжению.

Я говорил об этом еще два года назад, хотя тогда и сам считал подобный сценарий маловероятным. Но допускал.

К сожалению, это не было услышано, и мы получили то, что получили — удар со стороны Беларуси. Надеюсь, что это стало уроком. И больше ни одна украинская власть никогда не станет торговать с Лукашенко, в том случае, если, конечно, он еще на какое-то время останется в Беларуси.

Несмотря на сложившуюся ситуацию между нашими странами, Гончаренко подтвердил, что по-прежнему остается руководителем парламентской группы «За демократическую Беларусь» и по-прежнему продолжает объяснять со всех трибун о реальном положении в Беларуси.

— Для меня это принципиальная позиция и я продолжу этим заниматься, я сейчас, как и раньше, повторяю «За нашу и вашу свободу». Я считаю, что Польша, Литва, Беларусь и Украина связаны исторически.

И история подтверждает, не может быть свободной Беларуси без свободной Украины, не может быть свободной Польши без свободных Украины и Беларуси. Мы очень сильно связаны. Судьба нас связала, и сейчас в очередной раз мы это увидели.

Поэтому моя принципиальная позиция — делать все для свободы наших стран, потому что демократическая свободная Беларусь — в интересах Украины.

Нам нужна свобода Беларуси не только ради исторической целостности и потому что мы близки с белорусским народом, а потому что в противном случае мы все время будем находиться в опасности.

Сейчас между нашими странами ситуация действительно ужасная, много украинцев сильно обижены на Беларусь. И они имеют на это все основания. К сожалению, из Беларуси к нам пришли убийцы. Понятно, что это очень болезненная рана.

Но я стараюсь объяснять украинцам, что на самом деле в Беларуси установился режим, от которого страдают и сами белорусы. При этом важно, что режим — это не только Лукашенко, это десятки тысяч людей, которые его обслуживают, это силовики, которые его удерживают, это те, кто заправляет российские самолеты на белорусских аэродромах, и т.д.

Но миллионы белорусов, я уверен, сами в ужасе от происходящего, и их мысли на стороне Украины. Однако красной линией в этой ситуации может стать белорусская армия, — говорит Гончаренко.

Если Лукашенко отдаст приказ войти белорусским военным на территорию Украины, и они его выполнят и пойдут убивать украинцев, это станет настоящей бедой между нашими народами.

Украинский политик дал смелый прогноз белорусам:

— Мой прогноз: проигрыш России в войне с Украиной будет означать крах российского режима, крах России как государства в сегодняшних границах. Думаю, она прекратит свое существование как целостный субъект.

А режим Лукашенко держится только благодаря Путину, это абсолютно вассальный режим. Кроме Путина и белорусских силовиков его ничего не держит на плаву. Поэтому крах путинского режима Лукашенко тоже не переживет, я думаю.

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