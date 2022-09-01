Известный украинский врач раскрыл диагноз Путина

Известный украинский врач раскрыл диагноз Путина8
- 1.09.2022, 13:54
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И спрогнозировал течение болезни.
Не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет, заявил известный врач Евгений Комаровский.
В интервью «24 каналу» он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.
«Но, учитывая то, что мы видим, то шансов на молниеносную и неожиданную смерть Путина – немного», - подчеркнул врач.
В то же время он пояснил, что президент РФ, несмотря на очевидные катастрофические для него результаты войны, не идет на уступки или логические действия.
В этой связи собеседник не исключил, что у Путина могла быть тяжелая форма коронавируса с осложнениями (постковидная энцефалопатия).
«В результате предположительно перенесенной болезни, у него усложнены возможности мыслить и анализировать», — добавляет врач.
Он также предположил, что Путина предупредили о том, что повторное заражение коронавирусом он может не перенести, поэтому были введены меры предосторожности (длинные столы для переговоров и многочисленные проверки).
«У него может быть такая болезнь, и он с ней может жить еще годами. Поэтому нам не стоит рассчитывать на то, что онкология пойдет Украине на встречу», – добавил Комаровский.