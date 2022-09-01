Известный украинский врач раскрыл диагноз Путина 8 1.09.2022, 13:54

8,656

Евгений Комаровский

И спрогнозировал течение болезни.

Не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет, заявил известный врач Евгений Комаровский.

В интервью «24 каналу» он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

«Но, учитывая то, что мы видим, то шансов на молниеносную и неожиданную смерть Путина – немного», - подчеркнул врач.

В то же время он пояснил, что президент РФ, несмотря на очевидные катастрофические для него результаты войны, не идет на уступки или логические действия.

В этой связи собеседник не исключил, что у Путина могла быть тяжелая форма коронавируса с осложнениями (постковидная энцефалопатия).

«В результате предположительно перенесенной болезни, у него усложнены возможности мыслить и анализировать», — добавляет врач.

Он также предположил, что Путина предупредили о том, что повторное заражение коронавирусом он может не перенести, поэтому были введены меры предосторожности (длинные столы для переговоров и многочисленные проверки).

«У него может быть такая болезнь, и он с ней может жить еще годами. Поэтому нам не стоит рассчитывать на то, что онкология пойдет Украине на встречу», – добавил Комаровский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».