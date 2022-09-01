Как выглядит самая дорогая квартира в микрорайоне Минск Мир 1 1.09.2022, 13:59

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В квартире есть зона отдыха с выходом на крышу, где располагается терраса.

На продажу выставлена четырехкомнатная квартира в Минск Мире. На сегодняшний день она является самым дорогим объектом в базе Realt, что продается в ЖК на месте бывшего аэропорта. В квартире сделан дизайнерский ремонт, есть три спальни, два санузла, зона отдыха с выходом на крышу, где располагается терраса. Оцените интерьер и стоимость.

Квартира находится на 17 этаже дома по улице Аэродромная, 32. Она построена в два этажа и занимает 124 «квадрата».

Внутри сделан дизайнерский ремонт. Расставлена мебель и бытовая техника. Кухня и гостиная в квартире совмещены. Здесь же есть выход на первую лоджию.

Помимо стен зоны прихожей и кухни разделяет винтовая лестница, что ведет в комнату отдыха и к террасе. Там установлены окна в пол, что позволяет наслаждаться солнечным светом днем и наблюдать за городом вечером.

Спальни в квартире три. В одной из них так же есть выход на еще одну лоджию.

В четырехкомнатной квартире сделали и два санузла. В одном установили ванну, во втором находится душ, машины для стирки и сушки белья.

В квартире также есть и гардеробная. В стоимость объекта входит машиноместо в подземном паркинге.

Цена объекта — 295 тысяч долларов.

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