«Пошатались по миру и создали ноутбук»: Лукашенко бредил перед школьниками 46 1.09.2022, 14:09

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У диктатора началось осеннее обострение?

1 сентября первый урок во всех школах и вузах Беларуси прошел под названием «Историческая память — дорога в будущее». Его проводил для старшеклассников лично диктатор Лукашенко, сообщает zerkalo.io.

«Урок памяти» стартовал с новостей уборочной кампании. «Наши крестьяне вчера собрали 8 миллионов 50 тысяч хлебов (очевидно, имеется в виду «тонн». — Прим. ред.) зерновых, колосовых», — заявил Лукашенко и рассказал про особенности произрастания рапса и кукурузы.

После этого он перешел к «достижениям высоких технологий».

Вернувшись к теме образования, Лукашенко продемонстрировал публике «продукт», который специально принес на урок. Это оказался ноутбук, который он назвал «первым компьютером номер один».

Его диктатору якобы подарили «умные люди, которым была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее, то, что мы не можем создавать сами, и создать этот компьютер». Пока в нем, признался Лукашенко, меньше 20% — около 12% — белорусского, но к концу года будет 30%.

«Но важен сам факт!» — объявил Лукашенко и предложил присутствующим пощупать новинку после урока. А создан ноутбук, по его словам, на белорусском «Горизонте». И хотя в нем имеются импортные детали, «наука весьма интернациональна, и то, что она создает, тоже является интернациональным продуктом».

«А с россиянами мы суперкомпьютер тоже создали — по-моему, три или пять их уже выпустили, и они нормально работают», — сказал диктатор.

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