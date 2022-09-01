14 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем 6 1.09.2022, 14:15

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Сегодня утром появилась информация о том, что ПВО Тайваня сбили китайский БПЛА.

Сегодня, 1 сентября, более 10 китайских истребителей пролетели через срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению министерства обороны Тайваня, 14 китайских истребителей пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая обычно служит неофициальным территориальным барьером.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что ПВО Тайваня сбили беспилотник, предположительно, китайский.

Также движение китайских военных кораблей и самолетов вблизи Тайваня было зафиксировано 21 августа. Часть из них зашла в зону действия противовоздушной обороны.

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