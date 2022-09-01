«Весь дом задрожал»: в Севастополе прогремели новые взрывы

«Весь дом задрожал»: в Севастополе прогремели новые взрывы12
- 1.09.2022, 14:18
- 17,938
Россия подняла в небо боевую авиацию.
В захваченном РФ Севастополе в ночь на четверг, 1 сентября, прогремели новые взрывы. Об этом рассказали местные жители.
Как пишут в местных пабликах очевидцы, в Балаклаве около четырех утра был слышан шум пролетающих ракет, а затем в районе мыса Фиолент – взрыв.
«Весь дом задрожал. После этого в небо поднялись самолеты», - рассказывают местные жители.
«Утром проснулся воды попить, окно открыто было, услышал свист, затем очень громкий хлопок и сразу взлетели самолеты. На утро набрал знакомого военного, говорит, предварительно, взорвалось несколько самолетов и есть пострадавшие», - отметил другой очевидец.
Кроме того, также публикуются видео, на которых российские военные самолеты и вертолеты летают над Крымом на очень низкой высоте.
В окрестностях Бакальской косы в Раздольненском районе на северо-западе полуострова очевидцы сняли пролет над шоссе четырех самолетов.
Также появилось видео пролета вертолета над пляжем в окрестностях Севастополя.
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.