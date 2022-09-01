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Политзаключенные Андрей Александров и Ирина Злобина поженились в СИЗО

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  • 1.09.2022, 14:27
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Политзаключенные Андрей Александров и Ирина Злобина поженились в СИЗО

Заключение брака состоялось 1 сентября.

Белорусские политзаключенные Андрей Александров и Ирина Злобина поженились за решеткой. Как сообщает «Еврорадио», заключение брака состоялось 1 сентября в минском СИЗО № 1.

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны в январе 2021 года. Сначала им было предъявлено обвинение в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок» — за оплату штрафов участникам массовых протестов 2020 года в Беларуси. Позже им предъявили обвинение в «измене государству».

Александров и Злобина являются фигурантами «дела БелаПАН», рассмотрение которого в суде было приостановлено в конце июня, а вскоре может возобновиться.

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