Кадыров начал угрожать Кремлю Елена Рыковцева

1.09.2022, 14:35

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Последний «бастион» пал.

Последний бастион пал. Уже и Рамзан недоволен российским идеологическим катком. Но это вам не просто эмоциональный всплеск в соцсетях. Он угрожает практически. Если не пересмотрят свое решение (причем срочно), то... пацан сказал, пацан сделает.

«Несколько дней назад минюст РФ включил в список экстремистских материалов «Сахих аль-Бухари» – достоверный источник жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские ученые признают вторым по значимости после священного Корана.

…И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания?

...Если это решение не будет пересмотрено... я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому.

...Я уверен, что руководство государства и администрация президента обратят внимание на вердикт суда. Нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение…»

Елена Рыковцева, Facebook

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