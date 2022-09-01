Российские ЧВК разбиты и отступают: что происходит под Херсоном 9 1.09.2022, 14:44

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Анализ боевых действий на юге Украины.

Пытаться выяснить, что именно происходит в Херсонской области в последние два дня — все равно, что стараться собрать змеиный пот. Если не считать большого количества болтовни, претензий и встречных претензий, нет почти никаких подробностей, пишет австрийский военный аналитик Том Купер.

Слишком мало известно, и боевые действия разворачиваются в слишком многих местах, и еще просто слишком рано делать выводы о том, чего пытаются добиться украинцы. Единственное, в чем действительно можно быть уверенным, так это в том, что артиллерия остается доминирующим элементом с обеих сторон и регулярно уничтожает — или распыляет — одна другую.

Какой можно сделать вывод из всех возможных отчетов?

С севера на юг ситуация выглядит примерно так:

Украинцы утверждают, что прорвали позиции 205-й мотострелковой бригады, которая, как известно, дислоцируется где-то между Архангельским и Золотой Балкой (другими подразделениями ВС РФ были 10-я бригада специального назначения и 125-я гвардейская бригада береговой обороны при поддержке 140-го артиллерийского полка и 227-й артиллерийской бригады),

Высокополье: сначала было сообщение, что россияне там окружены; между тем, это место, похоже, находится под контролем Украины;

Архангельское и Ольгино: неясно, может быть «оспорено»;

Петровка — украинцы внутри, но еще не контролируют ситуацию;

Золотая Балка — может быть под контролем Украины;

Давидов Брод — под контролем России;

Белогорка — под украинским контролем,

Андреевка — под украинским контролем,

Сухой Ставок — находился под контролем Украины, русские утверждают, что вытеснили украинцев.

Еще более неопределенная ситуация в центральной части Херсонской области. Скажем, от Снигиревки вниз к Зеленому Гаю и Музыковке, севернее Херсона. Никаких отчетов оттуда я не нашел.

Дальше на юг

Посад-Покровское и Благодатное: под украинским контролем, используется как плацдарм для атак дальше на юго-восток;

Киселевка: 29 августа, предположительно, туда вошли украинцы, но дальше были вытеснены;

Правдино — под российским контролем,

Чернобаевка: под российским контролем, и вертолеты ВКС все еще используют (потрепанный) херсонский интернационал;

Александровка (на берегу) и Томина Балка: были сообщения о том, что украинцы проехали весь путь до последней и уничтожили штаб 33-го гвардейского мотострелкового полка два дня назад, что вызвало бегство нескольких других подразделений ВС РФ. Между тем, обе стороны молчат об этом районе.

В тылу 30 августа утром в Херсоне (городе) была ожесточенная, минутная перестрелка: вероятно, партизанская атака украинцев. И район Херсона, и Новая Каховка находятся под непрерывными и сильными артиллерийскими обстрелами.

Особенно сильно пострадал Антоновский автомобильный мост: было несколько сообщений, некоторые из которых были подтверждены фотографиями со спутника, о том, что с его южной стороны сходятся многочисленные российские военные колонны. Более того, инженеры ВС РФ активизировали работу по достройке баржевого моста под Антоновским автомобильным мостом (действительно: он «опирается» на основное сооружение).

Особый интерес представляет то, что россияне заявляют, что большая часть украинцев из состава 128-й горнострелковой бригады погибла. Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны России — НВ) подчеркивают, что эта бригада была «разгромлена», но не говорят ни где, ни как. Насколько я знаю, эта часть в последнее время находилась на юге Запорожья, а не в Херсонской области. Эта информация может подтвердить слухи о том, что «наступление в Херсоне» сопровождалось наступлением на юге Запорожья. Эти слухи единично распространялись в соцсетях еще 29 августа.

Другие понимают это как то, что 128-й полк был передислоцирован в Херсон — видимо, потому, что сообщений из южного Запорожья почти нет. Откровенно говоря, как всегда: не имею представления. Все, что можно сказать, так это то, что русским с гордостью показывают несколько роликов и несколько кадров подбитых Т-72М1 (теперь все с ERA-блоками, добавленными в Украине).

Эксплуатировались ли они 128-й или какой-то другой частью: извините, не знаю.

Однако российские ЧВК, похоже, не согласны с Keystone cops в Москве. Действительно, в их сообщениях отвергаются все утверждения о «крупных победах и неудачных наступлениях» и подчеркивается отсутствие артиллерийской поддержки, потери и отход.

С воздуха россияне атаковали завод «Интервзрывпром» в Кривом Роге — якобы «уничтожили» его «высокоточными ракетами»; Украинцы утверждают, что сбили там два Х-31. Авиаудары ВКС нанесли удары по 35-й и 36-й бригадам морской пехоты «в районе Николаева»: украинцы де-факто подтвердили это, поиздевавшись над низкой точностью российских Су-25 (ничего нового и совсем не удивительно, учитывая упорное следование принципу «пли и молись» — так же и «сверхсовременными» Ми-28 и Ка-52). Сообщается, что ВСУ нанесли около 15−16 авиаударов, но я не указал, по какому месту они нанесли удар: после этого Keystone cops заявили, что два Су-25 были сбиты возле Красного Знамени в Николаевской области.

В целом, когда речь идет о Херсоне, несомненно только одно: в нынешних условиях у Путина просто нет возможности организовать там какой-либо «референдум».

В других местах… по сути, россияне до сих пор бьют по Харькову из реактивных систем залпового огня, и все их атаки на Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодему, Авдеевку, Опытное, Марьинку и т. д. были отражены. Однако русским удалось выйти на южную сторону Клиново еще 29 августа.

В Украину вступает III армейский корпус ВС РФ. 30 августа утром по Торезу прошла большая колонна — более 300 машин. Могу только сказать, что мне кажется смехотворным, когда российские социальные сети сообщают, что III армейский корпус включает в себя «90 000 лучших вооруженных войск», учитывая, что это корпус (то есть даже не «общевойсковая армия), а также принимая во внимание фотографии его престарелых солдат с животами и в старой экипировке вроде кожаных сапог по колено, и когда все ВС РФ имеют всего около 160 000 боевых единиц в Украине.

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