Топ-6 запоминающихся художественных фильмов 1.09.2022, 14:58

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Один из них - «Дорога перемен».

Intex-press предлагает подборку отличных фильмов, которые вы запомните надолго, они точно не оставят вас равнодушными:

«12 лет рабства»

Соломон Нортап — женатый и образованный мужчина, жил и работал в штате Нью-Йорк, но два человека однажды предложили ему привлекательную работу в Вашингтоне. По прибытии он был похищен, стал рабом и влачил жалкую жизнь, переходя от одного хозяина к другому.

«Нефть»

События разворачиваются в конце XIX века в Калифорнии, где упорный золотоискатель Дэниэл Плэйнвью не находит то, за чем так долго охотился, но неожиданно обнаруживает нефть. С помощью кирки и лопаты он открывает свое первое месторождение, после чего начинает массовую разработку местности, скупая по дешевке участки в округе. Однажды к нему в дом приходит робкий юноша, пожелавший продать участок своей семьи, на котором также есть нефть. Заполучив денежный кусок земли, Плэйнвью становится главным врагом молодого и мстительного священника Илая, родного брата того самого юноши.

«Мама!»

Продуманный хоррор, тонкая драма с библейскими аллюзиями, о кризисе в отношениях – все это о фильме «Мама!».

В просторном старинном доме вдали от шума города живут Он и Она. Он – известный писатель, переживающий творческий застой. Она – его юная муза, которая верно ухаживает за супругом и восстанавливает его особняк после страшного пожара. Их райская жизнь идет наперекосяк, когда в доме появляется нежданный гость – давний поклонник писателя. Вслед за ним к паре приезжает его жена, а затем и дети. Семейная перепалка перерастает в трагедию, из-за которой начинает рушиться не только идиллия отношений хозяев, но и дом, чье разрушение приносит Ей почти физическую боль.

«Одержимость»

В центре сюжета – история парня по имени Эндрю, талантливого барабанщика, который очень хотел стать выдающимся музыкантом. Эндрю усердно занимался и шел к своей цели. Ему невероятно повезло: парнишку заметил дирижер всемирно известного оркестра, который стал его наставником. Но одного таланта и усердия оказалось недостаточно – строгий учитель требовал от своего ученика нереальных результатов, бросая вызов не только ему самому, но и человеческим возможностям в принципе. Занятия музыкой превратились для Эндрю в настоящую одержимость – бессонные ночи и кровавые мозоли на пальцах стали его реальностью.

«Старикам тут не место»

Мосс, прошедший через войну во Вьетнаме, становится свидетелем кровавой мафиозной разборки. Несколько бандитов в одночасье истребляют друг друга, оставив после сходки гору трупов, оружие и чемодан с деньгами. Пользуясь моментом, Мосс похищает два миллиона долларов. Однако ночью он не может заснуть, терзаемый сомнениями и смутным страхом. Герой не без труда находит силы, чтобы вернуться и посмотреть, не осталось ли живых. Тем временем на место перестрелки прибыли мексиканские гангстеры, которые замечают автомобиль Мосса. Ему приходится бросить машину и броситься в отчаянные бега. К несчастью, на его след выходит фанатичный киллер-одиночка Антон Чигур.

«Дорога перемен»

Эйприл и Фрэнк Уиллеры – супружеская пара. С каждым днем героям все чаще приходит в голову мысль, что их поглощает рутина, а скука давно заменила любовь, страсть и веселье. Возможно, они предают сами себя, а на самом деле уже давно не те, кем были раньше. Все свои надежды на новую жизнь Уиллеры связывают с давними планами переезда в Париж, самый праздничный город мира. Однако в реальности решиться на перемены куда сложнее, чем в грезах.

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