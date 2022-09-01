Китай остановил поставки двигателей для КамАЗа 1 1.09.2022, 15:12

2,018

Власти КНР предупредили бизнес о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции.

Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигетелей КамАЗу, которые в России ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы НефАЗ. Об этом «Известиям» рассказали три источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания указал, что власти Китая предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции.

Прекращение сотрудничества с китайским поставщиков нарушило планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей. Завод собирался ставить дизельные моторы Weichai на грузовики классического поколения К3, была собрана первая такая машина для линейки КамАЗ-43118. В следующем году также планировалась разработка еще одного тягача на газе.

Помимо этого, в России у КамАЗа и Weichai есть совместное предприятие, которое занимается производством индустриальных и судовых двигателей. В августе 50-процентрная доля российского автоконцерна перешла компании «Хит Моторз Рус», которой владеет товарищество из Казахстана.

В КамАЗе изданию сообщили, что в 2023 году начнется выпуск КамАЗ-54901 на СПГ поколения К5. На него будут ставить камазовский рядный шестицилиндровый двигатель Р6, доработанный для работы на газе. А пока завод продолжит производить Камазы-5490 на СПГ из серии К4 и технику поколения К3 с устаревшим газовым двигателем 820 (V8).

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в разговоре с «Известиями» предположил, что без собственного нового газового двигателя Камский автозавод могут потеснить китайские и белорусские конкуренты.

«Отсутствие такого партнера, как Weichai, может сильно навредить КамАЗу. В России действует госпрограмма развития газомотороного топлива на 19 млрд рублей. Плохо, что КамАЗ ради реализации этой программы не сподобился сделать хотя бы два семейства газовых двигателей. Сейчас производитель ставит под угрозу реализацию этой госпрограммы», — сказал эксперт.

После начала войны в Украине российский КамАЗ попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии. Некоторые страны ввели ограничения против гендиректора завода Сергея Когогина и госкорпорации «Ростех», которая владеет 47,1% акций предприятия.

Весной у КамАЗа возник дефицит американских двигателей Cummins, немецких коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».