Перестрелка российских военных с ФСБ в Херсоне: стали известны новые детали 1.09.2022, 15:17

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В результате конфликта трое оккупантов погибли, двое получили ранения.

Во временно занятом ВС РФ Херсоне оккупанты устроили перестрелку между собой. Конфликт произошел в июне в кафе «Еда.Топи» на улице Ушакова (район набережной), пишет obozrevatel.com. В результате трое россиян погибли, двое получили ранения.

Соответствующий отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту, появился в распоряжении Yahoo News. Раньше в ОК «Юг» заявляли о смертельном инциденте с захватчиками в Херсоне, однако тогда писали, что их «расстреляли неизвестные».

Оказалось, что конфликт вспыхнул между российскими военнослужащими и сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Согласно документу, четверо военнослужащих Временной оперативной группы №9 ФСБ России (Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д.А., и еще один, имя которого не называется) около 20:00 вечера пришли в кафе и обнаружили там двух контрактников (сержанта Сергея Обухова и младшего сержанта Игоря Судина).

В отчете сказано, что 28-летний Обухов и 31-летний Судин «праздно проводили время, распивая спиртные напитки».

ФСБ-шники якобы сделали замечание пьющим контрактникам, а Обухов в ответ достал пистолет и выстрелил в пол.

Привалов попытался выхватить у мужчины оружие, после чего Судин, «находившийся позади Обухова», начал стрелять в силовиков из автомата АК-74. Привалов и Якубинский открыли ответный огонь.

На месте погибли Обухов, Привалов и Якубинский. Бородин и Судин попали в больницу (Федеральный военно-морской клинический госпиталь № 1427 Минобороны РФ в оккупированном Севастополе) с ранениями различной степени тяжести.

Четвертый сотрудник ФСБ, личность которого в документах не раскрывается, скрылся с места происшествия.

Добавим, что погибшие Обухов и Судин служили в российской воинской части, известной как 8-й артиллерийский полк Черноморского флота РФ.

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