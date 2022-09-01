Кремль подписал российскому рублю приговор 1.09.2022, 15:38

Российский ЦБ готовит скупку китайской валюты на $70 миллиардов.

Российские власти приготовили план масштабной скупки китайских юаней, чтобы ослабить рубль, из-за роста которого трещит по швам бюджет и лопаются балансы сырьевых компаний, пишет Finanz.

Правительство и ЦБ предварительно одобрили идею приобрести до конца года юаней на 70 млрд долларов, или примерно 4,2 триллиона рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В китайскую валюту власти намерены бросать из бюджета больше триллиона рублей в месяц, и других альтернатив не видят: покупать доллары и евро нельзя из-за санкций, дирхам ОАЭ подвержен политическим рискам, а турецкая лира обесценивается со скоростью 50% в год.

Терпеть доллар по 60 бюджету уже под силу: в июле он получил 900 млрд рублей дефицита, а без налоговой выручки остался каждый третий потраченный правительством рубль.

«Рублю подписали приговор?» - задается вопросом директор по инвестициям ИК «Локо Инвест» Дмитрий Полевой.

Объемы покупки «выглядят крайне агрессивно», отмечает он: де-факто власти могут приобрести весь чистый приток валюты по текущему счету платежного баланса.

Но если план реализовать, курс доллара можно будет поднять до 70-80 рублей к концу года, прогнозирует Полевой. И с ним согласна главный экономист БКС Наталия Лаврова.

«Правительство не может позволить себе такой сильный курс. Его ослабление на 10 рублей за доллар даст бюджету 1,2 триллиона рублей», - поясняет Лаврова.

Вопросом отсается то, найдется ли в России нужное количество юаней. Объем торгов китайской валютой в августе составил 22 млрд долларов, и этого явно недостаточно, указывает Полевой.

Откуда возьмутся деньги в бюджете, также неясно: Минфин прогнозирует дефицит в 1,6 триллиона рублей на конец года и 6 триллионов - на ближайшую трехлетку.

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