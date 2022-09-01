Россия отправила в бой последний резерв сухопутных войск 11 1.09.2022, 15:44

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Из боксов извлекли последние танки Т-90.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что Россия отправила в бой последний резерв сухопутных войск.

Комментируя то, что в третьем армейском корпусе РФ есть новая техника, Жданов сказал «Радио НВ», что так как наемников из него считают наиболее мотивированной пехотой, им решили отдать лучшее вооружение, которое есть сейчас в России.

«Дело в том, что Мулино — это первая танковая армия. И это та танковая армия «придворная», охраняющая Москву, и у которой находились в том числе и парадные комплекты техники, принимавшие участие в парадах на Красной площади. И это, я вам скажу, это последний резерв сухопутных войск РФ», — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что если россияне извлекли из боксов последние танки Т-90, которых давно не видели в Украине и Т-80БВ — последнюю модернизацию танка Т-80, то «это говорит о том, что в бой идет последний резерв».

При этом Жданов добавил, что качество наемников в третьем армейском корпусе «оказывается гораздо ниже, чем должно быть».

«Я больше чем уверен, в генеральном штабе на бумаге идеальный боеспособный корпус, который должен кардинальным образом изменить ситуацию на одном из оперативных направлений, скорее всего, на Донецком. А в жизни спящие под кустом добровольцы этого корпуса», — сказал военный эксперт.

30 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты перебрасывают 3-й армейский корпус на временно захваченные территории в Запорожской и Харьковской областях.

Американский Институт по изучению войны (ISW) считает, что корпус не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

29 июля украинская разведка предупреждала, что россияне решили сформировать к середине августа 3-й отдельный армейский корпус — еще одну ударную группировку для войны против Украины.

По данным ГУР Министерства обороны, страна-террорист перебросила на временно захваченные территории до 5 тысяч наемников ЧВК Вагнера/Лига, которых использует как штурмовые отряды.

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