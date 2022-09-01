Как белорусские школьники проводят 1 сентября в Стокгольме 1 1.09.2022, 15:47

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Фото: Shutterstock

Белоруска - об особенностях шведской системы образования.

Белорусские школьники теперь учатся не только в Беларуси — тысячи детей вместе с родителями, покинули страну и сегодня идут в школы в других странах. Белоруска рассказала ex-press.by, каким сегодня будет 1 сентября для ее сына Ивана в Стокгольме. Без гимна, торжественной речи администрации, без звонков на уроки и трат на цветы и учебники.

— Сегодня сын вместе со своим классом едет в этнографический музей под открытым небом на острове Юргорден. Но это не в честь Дня Знаний — на самом деле, учебный год в Швеции уже идет, начался он 17 августа. К слову, и в первый день учебы у нас не было ни торжественных речей на линейке, ни специальной формы одежды, ни букетов. Для белоруса непривычно всё, что он узнает здесь о школе, — рассказывает белоруска.

— Школа в Швеции начинается с нулевого, подготовительного класса, затем — младшая школа, до 6-го класса. А с 7 и до 9 класса — это совсем другая школа, которая даже находится в другом месте. После 9 класса — гимназии. Мне очень нравится, что на школьных коридорах не смешиваются младшие и старшие дети, что мероприятия у детей не совместные. Маленьких не погружают во взрослую жизнь.

Летние каникулы здесь длились два месяца. По мнению белоруски, это очень хорошо:

— Тем более, в течение года у детей довольно много каникул. Ребенок не устает от школы, она ему не в тягость. И первые каникулы этого учебного года уже скоро — в конце сентября.

Как выглядит первый учебный год в школе? Утром проснулись, умылись, оделись в удобную одежду и просто пришли в школу. Никаких линеек нет, никаких цветов… Но это не значит, что у нас нет общешкольных мероприятий. Есть праздники, пикники, где дети и родители бывают вместе. Но официально «первого звонка» нет.

В школе вообще звонков на уроки и перемены нет. Уроки могут иметь разную длительность, обычно от 40 до 70 минут. При этом на переменах по школе никто не бегает, не орет. Начинается перемена, и учитель выводит детей на улицу, им есть, где играть и чем заниматься. Даже в дождь все идут на свежий воздух. Как говорится, в Швеции «плохой погоды нет, бывает одежда не по погоде».

Кстати, дети в школу идут налегке, у них с собой нет ничего. Единственное, что нужно купить в школу это рюкзак — такой, как нравится ребенку. И еще спортивную форму:

— Школа обеспечивает всем — от листика и карандаша до учебников и компьютера. В начальной школе оценки не ставят, домашних заданий практически нет. Школьная программа здесь проще, но буквально все дети занимаются спортом. При этом с раннего детства дети смотрят новости по ТВ и обсуждают их. Здесь свободно и очень гуманно говорят на любые темы. Школьники здесь имеют возможность прожить настоящее детство. Все ходят в школу с удовольствием.

Иван пошел в 1 класс в футбольной форме. В рюкзаке у него мяч и бутсы, чтобы поиграть в продленке.

Продленка — это единственное, за что мы платим в школе, причем совсем небольшие деньги. А еще в продленке по пятницам дети смотрят кино с вкусняшками. Важный момент — питание в школе бесплатное. При этом весьма разнообразное: есть меню безглютеновое, для аллергиков, для веганов. Еще важная особенность: везде в школах есть запрет на… сахар. Все школы в Швеции без напитков, конфет, тортов, пирожных с сахаром, даже на праздникинельзя! Это забота о здоровье.

И еще — важное замечание — в Швеции для всех детей условия в школе одинаковые. И если родители шведы, и если родители — только что прибывшие в страну эмигранты — все для их детей будет одинаково.

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