«Путин неудачник, он проиграл» 4 1.09.2022, 16:06

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В США назвали рецепт победы Украины в войне с РФ.

Майкл Хоук уверен в том, что Владимир Путин уже никогда не выиграет в войне с Украиной.

У российских оккупантов была плохая разведка и они недооценили своего противника, что является ошибкой номер один в войне с Украиной, заявил офицер Сил специальных операций армии США, капитан в отставке, ветеран боевых действий Майкл Хоук.

«Чтобы положить конец этой войне, нам нужно дать Украине все оружие, которое ей нужно, за исключением ядерного оружия, чтобы остановить преступное вторжение Путина в Украину», - подчеркнул он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем американский спецназовец уверен в том, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл и никогда не выиграет в войне с Украиной: «Даже если вы остановитесь сегодня, вы показали ему, что он не может взять то, что хочет. Он неудачник, он потерян. Теперь вопрос только в том, как долго его народ будет терпеть то, что он делает».

Хоук также считает, что НАТО необходимо разрешить Украине вступить в Альянс, а затем сказать Путину: «Теперь это НАТО, остановитесь и идите домой, или мы все придем, и мы дадим вам взбучку, и мы привлечем вас к ответственности, и вы потерпите неудачу. Я считаю, что НАТО нужно впустить Украину, и они должны поддержать Украину и выступить против Путина, и я надеюсь, что этой эскалации будет достаточно, и он остановится».

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