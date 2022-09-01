Имитация учебного процесса 1 1.09.2022, 16:07

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Почему белорусские вузы проигрывают борьбу за абитуриентов.

Более половины абитуриентов, которые поступили в белорусские вузы, имели баллы 250 и ниже из 400 возможных. Это уровень троечника. А куда пошли хорошие ученики?

Основатель школы репетиторства, учитель физики и математики Евгений Ливянт уже писал пост о том, что по многим специальностям в белорусских вузах был недобор и студентами стали все желающие. Эксперт предположил, что многие студенты уехали учиться за границу.

Теперь он продолжил анализ ситуации – почему для белорусской молодежи вузы Литвы, Польшы и России оказываются привлекательнее.

По его мнению – в Беларуси существует крайне неудобная система поступления. «Мы, вероятно, остались единственной страной в Европе, а может быть и в мире, в которой абитуриент лишен возможности дистанционно подавать документы в вузы, лишен возможности подавать документы одновременно в несколько вузов».

При этом в вузы Польши, Литвы и России можно податься дистанционно.

«Кроме этого, в борьбе за наших выпускников школ вузы соседних государств стали принимать результаты нашего ЦТ, учитывать отметки из аттестатов наших школ, а также проводят зимой и весной всевозможные олимпиады, которые заменяют вступительные экзамены».

Почему белорусские вузы отстают?

Еще 10 лет назад Министерство образования Беларуси планировало внедрить электронное зачисление с возможностью подавать документы сразу в несколько вузов. Более того, поводом ликвидации льгот при поступлении в вузы у сирот, инвалидов, а также ребят из сельской местности было введение электронного зачисления в вузы, которое уже было анонсировано, подчеркнул Евгений Ливянт.

Приблизительно с 2016 года разговоры об электронном зачислении в вузы были прекращены и забыты. Неудивительно, что численность наших выпускников, выбирающих иностранные вузы для продолжения образования, растет с каждым годом

«Зачем рисковать в конце июля или начале августа, имея ровно один шанс, если можно поступить весной или в июне, выбирая вуз из нескольких вариантов», - объясняет эксперт.

Что делать с троечниками?

«Что касается низких результатов на ЦТ у значительной части абитуриентов, то я не считаю правильным запрещать им учиться в вузе. Молодой человек мог по тем или иным причинам запустить учебу в школе, но к 17 - 18 годам приоритеты часто меняются и возникает желание продолжить образование», - отметил Евгений Ливянт.

Он напомнил, что Советском Союзе были годичные подготовительные отделения, которые часто называли «нулевой курс». Интересно, что большая часть абитуриентов, которые поступают в польские вузы, зачисляются не на первый курс, а на «зерувку». Года интенсивного изучения предметов, необходимых для успешной учебы в вузе, вполне достаточно для решения перечисленных выше проблем.

«Имитация учебного процесса в вузах для студентов, которые не готовы получать высшее образование, неизбежно ведет к падению спроса на обучение в данном вузе с очевидными негативными последствиями, а следствием архаичной приемной кампании, особенно в сравнении с постоянно модернизируемой системой зачисления в соседних странах, будет продолжение тенденции роста оттока нашей молодежи за границу», - подытожил эксперт.

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