Генштаб ВСУ: Россияне с белорусами готовят военные «учения» на границе 10 1.09.2022, 16:18

4,912

Под угрозой три области Украины.

В Беларуси 8–14 сентября возле границы с Украиной собираются провести совместно с Россией и другими странами ОДКБ «военные учения». Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает «Униан».

- Замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой «утраченной территорией» подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ривненской областей, – предупредил он.

По его словам, предполагается, что основное внимание, как на учениях будет уделено ведению маневренной обороны с переходом в контрнаступление. От армии Беларуси к учениям привлекут органы управления, в/ч и подразделения Западного оперативного командования РБ.

Что касается угрозы нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину на данный момент она низкая, отметил Громов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».