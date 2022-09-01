МИД Дании: Путин - маленький человек, он не выиграет войну в Украине
- 1.09.2022, 17:11
Украинские войска нарушили все планы России.
Российская Федерация не сможет победить в войне в Украине, западные партнеры будут сосредоточены на том, чтобы она потерпела поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в Киеве.
По его словам, украинские войска нарушили все планы России, поэтому союзники продолжат помогать, чтобы она потерпела окончательное поражение.
- Путин и Российская Федерация эту войну не выиграют. Они проиграют. Он - маленький человек в прямом и в фигуральном смысле, - отметил Кофод.
Он также добавил, что все надежды кровавого и жалкого человека натолкнулись на массовую вдохновенную борьбу украинцев.