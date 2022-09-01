Названы восемь продуктов, которые помогают сохранить молодость и приумножить здоровье 1.09.2022, 17:07

Они могут принести организму реальную пользу.

Далеко не всегда лучшими средствами, которые помогают сохранить молодость и приумножить здоровье, выступают медикаменты. Многие продукты могут стать куда более эффективными средствами для профилактики заболеваний, пишет портал Food.inmyroom.

Хотите выглядеть лучше и реже болеть? Тогда смело включайте в свой еженедельный рацион эти недооцененные продукты.

Финики

Финики — не частый гость на столе, и это в корне неправильно. Оказывается, этот продукт содержит в себе гораздо больше калия, чем в самом большом банане. Одна порция фиников может максимально обогатить человеческий организм этим компонентом. А калий, между прочим, необходим, чтобы предупредить тревожные состояния, уменьшить беспокойство и повысить стрессоустойчивость.

Благодаря калию снижается кровяное давление, а работа нервной системы приходит в норму. Употреблять этот продукт необходимо не реже одного раза в неделю. Финики можно съесть в качестве здорового перекуса, а также использовать для приготовления разных блюд. К примеру, на Западе этот полезный плод предпочитают есть в виде дополнения к свежему козьему сыру. Звучит очень аппетитно!

Брюссельская капуста

Все, кто ненавидел капусту в детстве, обязательно должны пересмотреть свои пищевые привычки. Правильно приготовленный крестоцветный овощ может стать не только полезным дополнением к рациону, но и оригинальным украшением даже праздничного стола. В этом продукте содержится огромное количество витамина С, минеральных веществ, витаминов группы В и провитамин А.

Кроме того, брюссельская капуста относится к низкокалорийным продуктам, поэтому может быть прекрасной основой для составления диетического меню. Попробуйте приготовить этот полезный овощ с томатами, свежей зеленью и ароматными специями. Вместе с порцией вкусного и аппетитного блюда вы гарантированно получите необходимую организму порцию полезных компонентов.

Спаржа

Если с наступлением осени и дождливой погоды в ваш дом неожиданно постучалась хандра, то спаржа будет как нельзя кстати. Согласно выводам ученых, депрессия возникает у человека на фоне низкого уровня витамина В12 и содержания фолиевой кислоты. Спаржа по содержанию этих веществ считается настоящим рекордсменом. Примерно 200 г приготовленной спаржи способны восполнить на 50% суточную норму витамина В12 в организме и ровно настолько же норму фолиевой кислоты. В придачу ко всему спаржа — очень вкусный овощ, из которого можно приготовить много салатов, гарниров и первых блюд. Так почему бы не воспользоваться этим?

Постное красное мясо

Относительно пользы этого продукта не так давно ходили оживленные споры. Репутация красного мяса многими учеными была поставлена под сомнение. Однако это касается только обработанного промышленным путем продукта. В остальных случаях отказываться от красного мяса напрасно. И все потому, что железо, которое содержится в красных сортах мяса, гораздо легче усваивается организмом, чем то, которое есть в растительных источниках. К тому же в постном красном мясе содержится огромное количество белка и цинка. Ешьте блюда из постного красного мяса хотя бы один раз в неделю, и тогда многие проблемы со здоровьем станут вам не страшны.

Арахисовое масло

Арахисовое масло — непопулярный в наших широтах продукт. И очень даже зря! Согласно исследованиям ученых, арахисовое масло способствует укреплению иммунитета, а также снижает риск развития онкологических заболеваний и инфекций. Такой продукт помогает держать под контролем уровень сахара в крови, а значит, просто незаменим для людей, страдающих диабетом.

Масло из арахиса также оказывает желчегонное действие, улучшает работу нервной системы и способно снизить риск развития заболеваний глаз. Помимо этого, арахисовое масло быстро создает ощущение сытости, что препятствует перееданию. Добавлять этот продукт можно в супы, овощные блюда, гарниры из круп и просто в качестве добавки к овощам и зелени.

Топленое масло

Топленое масло по праву считается одним из самых лучших видов масел. Его польза неоценима с точки зрения аювердической и тибетской медицины. Топленое масло особенно полезно в пожилом возрасте. Оно помогает бороться с нервными расстройствами, бессонницей, неврозами и депрессиями. При регулярном поедании этого продукта можно существенно продлить свой активный возраст и увеличить общую продолжительность жизни. Топленое масло является отличным средством, которое поможет на долгие годы сохранить ясный ум и хорошую память.

Имбирь

Корень имбиря также сильно недооценен. То ли его особый аромат, то ли внешний вид многих просто отпугивает. А между тем корень имбиря содержит практически все микро- и макроэлементы, витамины, эфирные масла и целый ряд активных веществ. А при простуде этот продукт вообще незаменим: он обладает согревающим действием, особенно в сочетании с лимоном и медом.

Кроме того, имбирь обладает способностью к детоксикации, может стимулировать вкусовые рецепторы и уменьшать потребность организма в сахаре и соли. Поэтому, если хотите всегда выглядеть бодро и быть здоровыми, обязательно ешьте имбирь. Добавлять этот продукт можно в абсолютно любые блюда. И в салатах, и в супах, и в сочетании с овощами и фруктами, и даже в горячих и холодных напитках имбирь будет вполне уместен.

Семечки подсолнуха

Оказывается, что и семечки подсолнуха очень полезны для организма. В этих маленьких семенах содержатся огромные запасы магния и фолиевой кислоты. А недостаток этих двух компонентов может привести к постоянному ощущению усталости и появлению нервозности, а также к бессоннице и депрессии. Поэтому от удовольствия полакомиться семечками не стоит отказываться, ничего кроме пользы организмы они не принесут. Тем более, если у вас от природы крепкие зубы и нет лишнего веса.

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