Медиков в Беларуси никто силой не держит, но есть нюанс 1.09.2022, 17:22

Лукашисты усложняют жизнь врачам.

- Ни для кого не секрет, что медицинских работников в нашей стране катастрофически не хватает. По устоявшейся традиции министерство здравоохранения проблему отрицает, цинично заявляя, что из желающих батрачить выстраиваются очереди, а тут вообще никого не держат, - пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Что ж, в этой связи хотим обратить внимание на тот факт, что различные учреждения здравоохранения и образования вдруг перестали выдавать документы, необходимые для трудоустройства медицинского работника за рубежом.

Мы получаем множество сообщений в бот, подтверждающие массовость явления. Например, Белорусский государственный медицинский университет перестал выдавать учебные планы интернатуры, Белорусская медицинская академия последипломного образования не выдает учебные планы клинической ординатуры и справки о прохождении экзамена на квалификационную категорию.

Лечебные учреждения, в которых работал специалист, могут отказать в выдаче справки о занимаемой должности. Этот перечень далеко не полный. Основания для такого решения совершенно надуманные, и ранее таких проблем не возникало. Но вы же все понимаете.

В ситуации, когда страна погрузилась в сюрреалистичный сюжет антиутопии, появляется соблазн самому утратить здравый смысл и поддаться общему безумию. Уважаемые сограждане, мы посчитали возможным напомнить, что удержание кадров силой, запугивание со стороны начальства является патологией.

Человеческие отношения предполагают взаимоуважение, и в норме работодатель стремится создавать привлекательные условия для работников. А наша реальность все ближе к рабству.

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