Как изменился рынок недвижимости в Беларуси за лето 1.09.2022, 17:24

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За год цены на дачи выросли на 14%, несмотря на избыточное предложение и отсутствие роста цен на квартиры.

Лето 2022 года на рынке характеризовалось рекордным предложением загородной недвижимости. С начало года количество выставленных на продажу домов и участков непрерывно росло. К середине лета предложение закрепилось около своих максимальных значений. Осенью, как показывает опыт прошлых лет, активность продавцов должна пойти на спад вплоть до следующего года, пишет realt.by.

А вот активность покупателей на рынке загородной недвижимости пошла на спад уже в июле. В Минском районе в сравнении с началом лета купили на 2% меньше объектов. В соседних районах снижение числа сделок за тот же период было еще более существенным — минус 18%.

Несмотря на падение спроса и роста предложения, цены выросли. В июле по сравнению с июнем заметно прибавили в цене участки (+3%) и дачи (+3%), чуть дороже также стали современные дома — в среднем на1%. Старые дома, напротив, стали дешевле сразу на 6%, недостроенные дома — минус 1%.

В годовом выражении дачи и участки подорожали более чем на 14%, старые дома чуть подешевели (на 2%). Это происходит на фоне нулевого роста цен на квартиры в Минске.

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