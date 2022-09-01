«Молодежь преподала нам урок мужества» 10 1.09.2022, 17:55

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Синепалый уже доигрывает пьесу.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- Смотрел сегодня «открытый урок» синепалого. Это в самом деле урок! Урок мужества, который нам преподает наша молодежь. Не сломил их лукавый!

Каждый из ребят, проявивших себя на «уроке» - герой Новой Беларуси! А пересидент и окружение… Просто доигрывают пьесу, заложниками которой они сами себя сделали.

Если человек глуп – он часто будет различным образом подавлять окружающих его людей. Просто из страха, что другие люди станут сильными и причинят ему вред. Но есть еще один замечательный эффект: очень трудно долго давить все хорошее вокруг себя и при этом не глупеть.

Когда мы смотрим на хитрозачесанное существо, когда мы слышим, что он несет с экрана – мы легко можем увидеть: глупость прогрессирует.

Ну вот представьте, допустим, вы – начинающий, и потому еще не сильно тупой, диктатор. Стали бы вы устраивать такое действо в прямом эфире? Там ведь в зале молодежь! Непуганая, бесшабашная, свободная. Да еще и умная. Нетрудно же просчитать: вероятность обосра...я – практически 100%. И ребята эту вероятность реализовали.

Главное для нас теперь - следить за судьбой всех выступивших сегодня пацанов и вовремя их спасать.

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