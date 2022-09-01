Лавров рассказал, какую пощечину получили дипломаты РФ от Европы 9 1.09.2022, 17:54

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Сергей Лавров

Российским чиновникам на Западе не рады.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетовал, что на Западе российские дипломаты оказались в изоляции и им отказывают в каких-либо контактах, сообщает «Главком».

«Кроме того, что сам Запад все инструменты и механизмы заблокировал сразу, кроме того, нашим дипломатам просто отказывают в любых контактах», – отметил Лавров. Он подчеркнул, что речь идет даже об обсуждении технических вопросов работы дипмиссий.

Между тем самого главу министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите G20 проигнорировали не только политики, но и мировые медиа.

Напомним, Лавров, откровенно бойкотированный большинством участников саммита G20, досрочно покинул мероприятие. Также традиционная фотосессия всех участников саммита G20 в этом году была отменена из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, 70 российских дипломатов были изгнаны из Болгарии. Два российских самолета вылетели из Софии с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями.

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