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Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС

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  • 1.09.2022, 18:11
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Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС

Территорию захваченной атомной станции покинули и несколько других представителей миссии.

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Также сообщается, что вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии.

В связи с обострением на Запорожской АЭС в последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам, в августе впервые были остановлены все энергоблоки.

Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС по итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный контроль Украины. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы.

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