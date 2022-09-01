Задержанному в Минске православному священнику дали 14 суток ареста 2 1.09.2022, 18:14

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Владислав Богомольников

За что — неизвестно.

Задержанный накануне православный священник Владислав Богомольников получил 14 суток ареста, сообщает «Хрысціянская візія».

За что его судили — неизвестно.

Тем временем провластные телеграм-каналы сообщают, что Владиславу Богомольникову может грозить уголовное преследование по ст. 361-1 УК (Создание экстремистского формирования либо участие в нем). Максимальный срок по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Если же не будет принято решение об уголовном преследовании, то священнику угрожают постоянными административными арестами.

Напомним, Владислава Богомольникова силовики задержали 31 августа, выломав дверь в его квартире.

Богомольников — клирик прихода храма Богоявления Минска, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии.

Он служил на «Площади перемен» литию по Роману Бондаренко, а также объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.

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