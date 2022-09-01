Польша будет требовать репарации у Германии за нацистскую оккупацию 1.09.2022, 18:25

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1,3 трлн евро.

Правительство Польши оценило финансовые потери от боевых действий во время Второй мировой войны и в условиях нацистской оккупации в 1,32 трлн евро и заявило, что попросит у Германии репарации.

Об этом сообщает Euronews.

«Это значительная сумма в 6,2 трлн злотых», — заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, добавив, что процесс получения Польшей репараций будет «долгим и трудным».

Официально Польша пока ничего не требовала от Германии.

Правительство Польши заявляет, что Польша не получала компенсации от Германии, в то время как Берлин утверждает, что компенсация была выплачена странам Восточного блока в послевоенные годы.

Немецко-фашистская оккупация Польши началась 83 года назад и продолжалась до конца войны в мае 1945 года.

Около шести миллионов поляков, в том числе три миллиона польских евреев, были убиты во время войны, а Варшава была разрушена после восстания 1944 года, в ходе которого погибло около 200 тысяч мирных жителей.

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