Лето в Беларуси закончилось
- 1.09.2022, 18:26
- 2,660
В ночь на пятницу обещают заморозки.
В ночь с 1 на 2 сентября в Беларуси прогнозируются заморозки до -2°С. Но днем все еще будет тепло, сообщает Белгидромет.
По данным синоптиков, 2 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в холодном воздухе. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный.
Температура воздуха минимальная ночью +1…+6°С, местами по стране ожидаются заморозки 0…-2°С, максимальная днем +14…+20°С.
В основном без осадков. Только днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди.