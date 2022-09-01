Лето в Беларуси закончилось 1.09.2022, 18:26

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В ночь на пятницу обещают заморозки.

В ночь с 1 на 2 сентября в Беларуси прогнозируются заморозки до -2°С. Но днем все еще будет тепло, сообщает Белгидромет.

По данным синоптиков, 2 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в холодном воздухе. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью +1…+6°С, местами по стране ожидаются заморозки 0…-2°С, максимальная днем +14…+20°С.

В основном без осадков. Только днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

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