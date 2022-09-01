Под Волковыском Audi сбила двух работников лесхоза при обгоне
- 1.09.2022, 18:59
Один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии.
Около полудня под Волковыском, возле деревни Пасутичи Зельвенского района, произошла трагедия: двое работников лесхоза попали под колеса автомобиля, совершившего неудачный обгон, один из них погиб, сообщают УВД Гродненского облисполкома и Следственный комитет.
По предварительной информации, 53-летняя водитель Audi Q7 ехала со стороны Зельвы к Волковыску. Впереди двигались Volkswagen и фура. Женщина выехала на встречку и начала обгон. Но в этот момент VW впереди нее также пошел на обгон фуры.
Audi съехала в кювет, в котором в этот момент находились два работника лесхоза. Они оказались под колесами машины. 49-летний мужчина погиб на месте. 37-летний с переломами ног был доставлен в больницу, он в тяжелом состоянии.
На месте уже работает следственно-оперативная группа, причины аварии выясняются, будет возбуждено уголовное дело.