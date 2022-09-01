В Могилеве мама с дочкой заплатили за один телефонный разговор 44 500 рублей 13 1.09.2022, 19:14

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Как так вышло?

УСК по Могилевской области сообщило об очередной краже денег с карточек, на этот раз двух жительниц Могилева. Мошенники действовали про проверенной и уже отработанной схеме.

Преступление было совершено еще 21 июня. 70-летней женщине на мессенджер позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков. Он сказал, что по карт-счету могилевчанки наблюдается подозрительная активность и предложил загрузить на мобильный телефон приложение AnyDesk. Женщина не смогла сама установить «защиту», и попросил ей помочь дочку.

Дальше разговор с представителем «службы безопасности» продолжала уже 42-летняя женщина. Она выполнила все советы мошенников, и уже спустя несколько минут с двух карт-счетов потерпевших были списаны приличные деньги – в общей сумме 44 500 рублей. Мошенник объяснил, что они перечислены временно на резервный счет и будут возвращены на следующий день.

Только через сутки женщины обратились в отделения банков с рассказом о ситуации и просьбой проверить, куда ушли деньги. Сотрудники банка могли лишь посоветовать срочно звонить в милицию.

Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере. За это время следователи выяснили, что деньги пенсионерки и ее дочери перевели в иностранные банки. Были допрошены потерпевшие, проведены осмотры мобильных телефонов и направлены запросы в банковские учреждения.

Следственный комитет напомнил, что сотрудники банков не звонят в мессенджерах, и если поступил такой звонок, то следует сразу прекратить разговор и самому связаться с банком.

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