Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 1.09.2022, 19:30

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ВСУ отбили все попытки наступления россиян.

Российские оккупанты пытались наступать в районе Славянска, Бахмута и Донецка, однако Вооруженные Силы Украины отбили все атаки.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Как отмечает Генштаб, пока враг пытается установить контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском обстановка остается без существенных изменений, однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов;

на Северском направлении враг обстрелял территории населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариковое Сумской области;

на Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы удержаться на занятых районах;

на Харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Уда, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая;

на Славянском направлении оккупанты открыли огонь по районам населенных пунктов Грушеваха, большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье. Пытались штурмовать в направлении населенного пункта Долина, однако успеха не имели;

на Краматорском направлении враг обстреливал территории населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздолевка;

на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии Веселое, Яковлевку, Выемку, Белогоровку. Пытались штурмовать в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцевое, однако успеха не имели;

на Авдеевском направлении враг обстрелял из танков Александрополь, Розовку, тоненькое, Авдеевку.

«Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельське и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел», — добавляет Генштаб.

На Новопавловском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Пречистовка. Пытались штурмовать в направлении населенного пункта Водяное;

на Запорожском направлении оккупанты обстреляли Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское;

на Южнобугском направлении враг пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригорьевка, Широкое, Партизанское, Новопетровка.

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