Лявон Вольский представил исторический сериал
- 1.09.2022, 20:17
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Новый остросюжетный исторический сериал от Лявона Вольского о извилистых судьбах знаменитых земляков.
Лявон Вольский сегодня представил новый образовательный сериал, где в формате 5-минутных серий рассказывает вместе с компетентной научной сотрудницей Элизой Маневич о выдающихся деятелях белорусского происхождения.
Первая серия посвящена известному борцу с Российской империей за свободу Речи Посполитой — Наполеону Бонапарту.