закрыть
1 сентября 2022, четверг, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лявон Вольский представил исторический сериал

  • 1.09.2022, 20:17
  • 1,140
Лявон Вольский представил исторический сериал

Видео.

Новый остросюжетный исторический сериал от Лявона Вольского о извилистых судьбах знаменитых земляков.

Лявон Вольский сегодня представил новый образовательный сериал, где в формате 5-минутных серий рассказывает вместе с компетентной научной сотрудницей Элизой Маневич о выдающихся деятелях белорусского происхождения.

Первая серия посвящена известному борцу с Российской империей за свободу Речи Посполитой — Наполеону Бонапарту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип