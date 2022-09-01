Politico: В ЕС считают Венгрию троянским конем России 4 1.09.2022, 20:28

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Будапешт поддерживает пророссийские идеи и в войне, которую развязала РФ против Украины.

Венгрия поддерживает пророссийские идеи и в войне, которую развязала Россия против Украины, склоняется на сторону Кремля. Поэтому Будапешт считают троянским конем Москвы в Европе.

Об этом сообщает Politico.

Источники издания в европейских политических кругах заявляются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в вопросе российско-украинской войны. Он заявляет, что Запад «должен сосредоточиться не на победе, а на переговорах о мире».

Европейские чиновники считают, что Будапешт беспокоится только за собственные интересы. Учитывая, что за последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция Орбана «ближе к Кремлю, чем к Киеву».

По словам собеседников издания, Орбану нужно финансировать свою «щедрую социальную политику», жертвуя европейской безопасностью. В то же время в политических кругах ЕС считают, что правительство Венгрии ведет себя «как российский и китайский троянский конь».

Однако такая политика Орбана все больше изолирует Венгрию в Европе. К примеру, Польша, которая была до недавнего времени тесным партнером, теперь осуждает своего соседа.

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