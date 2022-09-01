закрыть
1 сентября 2022, четверг, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы сбили российскую управляемую ракету

  • 1.09.2022, 20:41
  • 1,122
Украинцы сбили российскую управляемую ракету

Ракету Х-59 сбили в Херсонской области.

Вечером 1 сентября 2022 года украинские зенитчики сбили российскую управляемую ракету в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

«Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины», — отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип