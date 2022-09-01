Украинцы сбили российскую управляемую ракету
- 1.09.2022, 20:41
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Ракету Х-59 сбили в Херсонской области.
Вечером 1 сентября 2022 года украинские зенитчики сбили российскую управляемую ракету в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.
«Буквально несколько часов назад наши зенитные подразделения сбили управляемую авиационную ракету Х-59 в Херсонской области. И продолжают защищать наше украинское небо, а авиация тоже продолжает поддерживать боевые действия Воздушных сил Украины», — отметил он.