В Витебске ликвидировали Клуб любителей американского футбола
- 1.09.2022, 20:53
«Витебские рыси» просуществовавший почти шести лет.
Ликвидировали общественное объединение Клуб любителей американского футбола «Витебские рыси», просуществовавший почти 6 лет, сообщает «Віцебская Вясна».
Своими целями основатели организации объявили развитие и популяризацию американского футбола и флаг-футбола в Витебске, всей Беларуси и на международной арене.
Ликвидация организации произошла в рамках общей зачистки белорусского гражданского общества. В Беларуси за два года ликвидировано более 400 негосударственных организаций.