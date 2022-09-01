В Витебске ликвидировали Клуб любителей американского футбола 1.09.2022, 20:53

«Витебские рыси» просуществовавший почти шести лет.

Ликвидировали общественное объединение Клуб любителей американского футбола «Витебские рыси», просуществовавший почти 6 лет, сообщает «Віцебская Вясна».

Своими целями основатели организации объявили развитие и популяризацию американского футбола и флаг-футбола в Витебске, всей Беларуси и на международной арене.

Ликвидация организации произошла в рамках общей зачистки белорусского гражданского общества. В Беларуси за два года ликвидировано более 400 негосударственных организаций.

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