Финские таможенники конфискуют у россиян евро на границе

Финские таможенники конфискуют у россиян евро на границе15
- 1.09.2022, 21:05
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ЕС запретил ввоз в Россию банкнот евро в марте.
Таможня Финляндии в четверг подтвердила, что в соответствии с санкциями Европейского Союза против России конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов.
Об этом сообщает Yle.
Накануне российское издание «Фонтанка» рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с Россией у россиян.
Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.
Главный таможенный инспектор Яркко Кескинен подтверждает, что наличные деньги у россиян на границе конфискуют на основании санкций, введенных ЕС в отношении России из-за войны в Украине.
«Экспорт официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом», – отмечает он и в то же время добавляет, что возможности хранить деньги в пункте пропуска у граждан РФ нет.
Напомним, еще в марте Европейский Союз запретил ввоз в Россию банкнот евро.