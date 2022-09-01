В Лицей БГУ на линейку приезжал чекист 9 1.09.2022, 21:09

5,700

Заместитель начальника КГБ назвал палача Дзержинского «спасителем большого количества жизней».

В этом году на линейках во многих школах присутствовали представители из силовых структур — прокуратуры, СК. В Лицей БГУ прислали выступить заместителя начальника КГБ.

О визите «Нашей Ниве» известно от нескольких источников.

Выступление кагэбиста было очень коротким, пару минут. В своей речи он рассказывал о Феликсе Дзержинском, как тот «много хорошего сделал для детей, основал службу, потомком которой является КГБ, спас большое количество жизней».

И пригласил молодежь после выпуска идти к ним в КГБ.

Известно, что пропустить линейку учащиеся могли только по справке от доктора. Собирали списки отсутствовавших (правда, так было и в предыдущие два года). Планировали ли передавать куда-либо эти списки, неизвестно.

В начале 20-го века ВЧК, которой руководил Дзержинский, была главным репрессивным органом. В 1918 году ВЧК расстреляла 6 185 человек, еще 14 829 человек поместили в тюрьмы, 6 407 — направили в концентрационные лагеря, 4 068 — взяли в заложники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».