В Лицей БГУ на линейку приезжал чекист

В Лицей БГУ на линейку приезжал чекист9
- 1.09.2022, 21:09
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Заместитель начальника КГБ назвал палача Дзержинского «спасителем большого количества жизней».
В этом году на линейках во многих школах присутствовали представители из силовых структур — прокуратуры, СК. В Лицей БГУ прислали выступить заместителя начальника КГБ.
О визите «Нашей Ниве» известно от нескольких источников.
Выступление кагэбиста было очень коротким, пару минут. В своей речи он рассказывал о Феликсе Дзержинском, как тот «много хорошего сделал для детей, основал службу, потомком которой является КГБ, спас большое количество жизней».
И пригласил молодежь после выпуска идти к ним в КГБ.
Известно, что пропустить линейку учащиеся могли только по справке от доктора. Собирали списки отсутствовавших (правда, так было и в предыдущие два года). Планировали ли передавать куда-либо эти списки, неизвестно.
В начале 20-го века ВЧК, которой руководил Дзержинский, была главным репрессивным органом. В 1918 году ВЧК расстреляла 6 185 человек, еще 14 829 человек поместили в тюрьмы, 6 407 — направили в концентрационные лагеря, 4 068 — взяли в заложники.