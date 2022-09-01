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Пентагон заключил контракт на закупку двух батарей NASAMS для Украины

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  • 1.09.2022, 21:13
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Пентагон заключил контракт на закупку двух батарей NASAMS для Украины

Они изменят ход событий на поле боя.

Министерство обороны США в среду анонсировало заключение контракта с компанией Raytheon Missiles and Defense о приобретении для Украины двух батарей норвежских зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Пентагона.

Контракт стоимостью 182 миллиона долларов, заключенный 26 августа, предусматривает поставку Украины двух батарей NASAMS, анонсированных в пакете военной помощи США еще 1 июля.

«NASAMS является лишь последним примером широкого круга средств противовоздушной обороны, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые действительно изменят ход событий на поле боя», – заявил замминистра обороны США Уильям Лаплант.

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