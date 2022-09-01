У Зеленского посоветовали белорусским военным обучаться сдаче в плен 4 1.09.2022, 22:05

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Так в Офисе президента Украины прокомментировали военные учения в Беларуси.

В Беларуси организуют учения, на которых, вероятно, будет тренировка по «освобождению» территорий. Но военным лучше следует научиться оказывать неотложную медицинскую помощь и как правильно сдаваться в плен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать обучение с «захвата чужих территорий». Для большей пользы наши ребята с Волыни советуют российским и белорусским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен, курсы актерской игры («мы просто заблудились»)», — написал он.

Отметим, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проводиться тренировка по «освобождению» территорий. Не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

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