У Зеленского посоветовали белорусским военным обучаться сдаче в плен

У Зеленского посоветовали белорусским военным обучаться сдаче в плен4
- 1.09.2022, 22:05
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Так в Офисе президента Украины прокомментировали военные учения в Беларуси.
В Беларуси организуют учения, на которых, вероятно, будет тренировка по «освобождению» территорий. Но военным лучше следует научиться оказывать неотложную медицинскую помощь и как правильно сдаваться в плен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать обучение с «захвата чужих территорий». Для большей пользы наши ребята с Волыни советуют российским и белорусским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен, курсы актерской игры («мы просто заблудились»)», — написал он.
Отметим, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проводиться тренировка по «освобождению» территорий. Не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.