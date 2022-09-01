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Шольц: Германия переживет зиму без российского газа

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  • 1.09.2022, 22:26
Шольц: Германия переживет зиму без российского газа
Олаф Шольц

Cтрана может увеличить поставки из Норвегии или Голландии.

Германия, скорее всего, переживет зиму без кризиса, даже если поставки российского газа прекратятся.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Он отметил, что страна может использовать свои запасы газа и увеличить поставки из Норвегии или Голландии.

Шольц отметил, что правительство страны приняло меры предосторожности против такого кризиса на ранних стадиях, таких полное заполнение газохранилищ и строительство терминалов сжиженного природного газа.

«Даже если будет трудно, мы, вероятно, переживем зиму», — сказал он, подтвердив свою поддержку строительства газопровода из Испании через Францию к остальной Европе.

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