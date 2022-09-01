Белорус подал поддельное свидетельство о рождении, чтобы получить ВНЖ Польши 6 1.09.2022, 22:41

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Инцидент произошел в Силезском воеводстве.

Один гражданин Беларуси так сильно хотел получить разрешение на постоянное проживание в Польше, что предоставил властям поддельное свидетельство о рождении. Все закончилось уголовным делом, сообщили в Пограничной службе Польши.

Инцидент произошел в Силезском воеводстве, в городе Сосновце, прилегающем к столице воеводства — Катовице. Белорус подал в администрацию воеводства заявление на получение постоянного вида на жительство в Польше. К нему было приложено свидетельство о рождении. При проверке оно вызвало подозрение у связного офицера Погранслужбы, и документ передали на экспертизу в лабораторию криминалистики.

Подозрения подтвердились. Согласно заключению эксперта, свидетельство о рождении, якобы выданное властями одной из бывших республик СССР, было сделано «с помощью компьютерного печатающего устройства», то есть, похоже, напечатано на принтере.

В отношении 50-летнего гражданина Беларуси возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа. Он признал свою вину. Его дело рассмотрит суд в Катовице.

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