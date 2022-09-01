Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ по Донбассу 1.09.2022, 22:49

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Владимир Зеленский

Конец минским переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о создании и составе делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях была создана в 2014 году как инструмент для согласования мер в рамках «минских договоренностей» и реализации решений Нормандского формата. В переговорах в рамках ТКГ участвовали делегации Украины, России и ОБСЕ.

5 сентября 2014 года в рамках ТКГ был подписан Минский протокол, 12 февраля 2015 года — Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

11 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине уже «хватит Минска» и что ее задача – полное освобождение всех оккупированных территорий.

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