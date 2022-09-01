Дания передаст защитникам Украины зимнюю форму и одежду 1.09.2022, 23:04

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Об этом заявил министр иностранных дел Дании.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Дания Эппе Кофодом. По итогам встречи глава МИД заявил, что Дания передаст для ВСУ зимнюю форму и одежду, передает УНИАН.

«Мы благодарны и очень ценим эту помощь. Мы воспринимаем это как партнерские и дружеские, теплые отношения между нашими государствами. Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую довольно быструю реакцию», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул важность поддержки со стороны Дании санкционной политики в отношении Российской Федерации. Также Зеленский поблагодарил Королевство Дания за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, которые пострадали в результате российских обстрелов.

К тому же Зеленский пригласил премьер-министра Метте Фредериксен посетить Украину с визитом.

Со своей стороны министр иностранных дел Дании поприветствовал усилия Украины в борьбе за независимость, территориальную целостность и демократию. Он подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо.

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