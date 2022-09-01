Зеленский: Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ 1.09.2022, 23:27

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Оккупанты превратили миссию в бесплодную экскурсию по станции.

Российские оккупанты сделали много циничных вещей, чтобы обмануть представителей делегации МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС и превратить миссию в бесплодную экскурсию по станции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает «Новое время».

«У нас есть четкие данные о том, что Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию. В частности, с помощью запугивания жителей Энергодара», — сказал президент.

Он добавил, что у представителей МАГАТЭ есть возможность сделать объективные выводы о рисках, возникших на Запорожской атомной станции впервые в истории из-за действий российских оккупантов.

«Оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ — действительно необходимую — в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что главное, что должно состояться по итогам миссии — это демилитаризация территории станции. При этом президент сообщил, что МАГАТЭ пока не сделала призывов по выводу войск РФ с территории АЭС.

«Это был ключевой пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков», — говорит Зеленский.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС несколько часов.

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