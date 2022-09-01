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Известная танцовщица из РФ назвала себя украинкой, чтобы попасть на «Танцы со звездами» во Франции

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  • 1.09.2022, 23:38
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Известная танцовщица из РФ назвала себя украинкой, чтобы попасть на «Танцы со звездами» во Франции
Ирина Владимирова

Танцовщицу разоблачили.

Известная российская танцовщица Ирина Владимирова хотела выдать себя за украинку, чтобы попасть во французское шоу «Танцы со звездами».

Как сообщили в одном из Telegram-каналов, как оказалось, девушка родилась в городе Чебоксары в РФ.

Сразу после того как разоблачилась правда о россиянке, она закрыла свою страницу в Instagram, передает «Главред».

В частности, до 2017 года Ирина проживала и работала в Российской Федерации.

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Ирина Владимирова — мастер спорта по танцам, которым занимается с трех лет. В 2019 году стала преподавать танцы для детей в Русском театре школы «Солнышко».

На видео видно, что она представляется жюри на французском языке и называет себя украинкой. Все потому, что шоу захейтили бы за участие гражданки страны-агрессора.

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