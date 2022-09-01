Известная танцовщица из РФ назвала себя украинкой, чтобы попасть на «Танцы со звездами» во Франции 1 1.09.2022, 23:38

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Ирина Владимирова

Танцовщицу разоблачили.

Известная российская танцовщица Ирина Владимирова хотела выдать себя за украинку, чтобы попасть во французское шоу «Танцы со звездами».

Как сообщили в одном из Telegram-каналов, как оказалось, девушка родилась в городе Чебоксары в РФ.

Сразу после того как разоблачилась правда о россиянке, она закрыла свою страницу в Instagram, передает «Главред».

В частности, до 2017 года Ирина проживала и работала в Российской Федерации.

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Ирина Владимирова — мастер спорта по танцам, которым занимается с трех лет. В 2019 году стала преподавать танцы для детей в Русском театре школы «Солнышко».

На видео видно, что она представляется жюри на французском языке и называет себя украинкой. Все потому, что шоу захейтили бы за участие гражданки страны-агрессора.

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