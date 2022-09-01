Великобритания передаст Украине подводные дроны 1.09.2022, 23:55

Они предназначены для «охоты» за минами.

Великобритания передаст Украине подводные дроны – охотников за минами, а также обеспечит соответствующее обучение, чтобы помочь Украине очистить береговую линию. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Для обнаружения российских мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных минно-розыскных аппаратов.

В ВМС ВСУ рассказывают, что легкий автономный аппарат предназначен для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин посредством набора датчиков.

В ближайшие месяцы украинских военнослужащих научат пользоваться автономными минно-розыскными аппаратами, первый курс уже начат.

Трехнедельные учебные курсы вместе с Шестым флотом ВМС США будет проводить группа Королевского военно-морского флота по погружению и использованию угроз.

Королевский флот также учит украинских моряков управлять кораблями тральщиками-искателями мин класса «Сендаун».

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