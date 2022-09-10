закрыть
10 сентября 2022, суббота, 2:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какими именами чаще всего называют детей в Минске

  • 10.09.2022, 0:44
  • 1,442
Стало известно, какими именами чаще всего называют детей в Минске

Рейтинг популярных имен в последние годы практически неизменен.

В главном управлении юстиции Мингорисполкома рассказали, какими именами чаще всего называют детей в столице.

Особой популярностью у родителей пользуются Михаил, Артем, Марк и Максим. София, Алиса, Мария, Ева – таков топ имен у девочек. Подобная картина наблюдается уже не первый год.

По-прежнему достаточно часто родители называют детей необычными именами. Все больше нынче Ричардов, Эриков, Аглай и Окулин.

Еще один интересный факт: двойное имя в 2021-м получили 46 малышей, а за первые шесть месяцев этого года – 19.

В 2021-м в Минске родилось более 17 тысяч малышей, из них 8 826 мальчиков и 8 307 девочек.

В первом полугодии 2022-го зарегистрировано 7 740 новорожденных. Интересно, что мальчиков появилось на свет чуть больше, чем девочек – 3 892 и 3 848 соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина