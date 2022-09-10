закрыть
10 сентября 2022, суббота, 2:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился с главой компании «Байкар»

  • 10.09.2022, 1:51
Зеленский встретился с главой компании «Байкар»

Президент Украины вручил Халуку Байрактару орден «За заслуги» I степени.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании «Байкар» Халуком Байрактаром, в ходе которой обсудили детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

- Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании «Байкар» Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в ходе диалога обсуждались детали строительства завода «Байкар» в Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов. Кроме того, Владимир Зеленский вручил Халуку Байрактару орден «За заслуги» I степени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина