Зеленский встретился с главой компании «Байкар» 10.09.2022, 1:51

Президент Украины вручил Халуку Байрактару орден «За заслуги» I степени.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании «Байкар» Халуком Байрактаром, в ходе которой обсудили детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

- Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании «Байкар» Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в ходе диалога обсуждались детали строительства завода «Байкар» в Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов. Кроме того, Владимир Зеленский вручил Халуку Байрактару орден «За заслуги» I степени.

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